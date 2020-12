Il governo aumenta i bonus ma si dimentica degli esodati

Bonus a pioggia, scarsa attenzione verso i lavoratori e misure poco concrete sono gli ingredienti di questa Legge di bilancio 2021. Manca dunque una strategia di fondo che lega tutte le decisioni prese facendole confluire in un unico progetto.

Si passa infatti dal voucher per gli occhiali da vista, agli incentivi per l'auto elettrica, alla parità salariale in un vortice di stanziamenti che lascia disorientati. L'unico aspetto coerente, presente all'interno della Legge di bilancio 2021 rispetto ai vari decreti decisi dal governo Conte durante la prima e seconda ondata, è la continua ossessione per i bonus. Ma entriamo nel dettaglio delle misure per capire cosa ci ha riservato la manovra.

Esodati: nona salvaguardia

La misura riguarda tutti gli ex lavoratori che sono rimasti impigliati nella Legge Fornero e aspettano ancora di poter andare in pensione. Nella Legge di Bilancio 2021 è stata dunque introdotta la nona salvaguardia ad hoc per questa categoria, stabilendo come 2.400 persone potranno finalmente andare in pensione. Ne restano però fuori 3.600, dato che dalle precedenti misure sono rimasti esclusi ben 6.000 ex lavoratori.

Cassa integrazione partite Iva

Arriva la cassa integrazione per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps. L'indennità è introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e ha un tetto di spesa di 70,4 milioni di euro per il 2021, 35,1 per il 2022, 19,3 per il 2023 e 3,9 per il 2024. Questa è erogata per 6 mensilità ed è pari al 25% dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate. Varia da un minimo di 250 ad un massimo di 800 euro mensili. Potranno richiedere l'indennità i soggetti che hanno subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti. E che hanno dichiarato un reddito, nell'anno passato alla domanda, non superiore a 8.145 euro.

Iva ridotta per delivery e asporto

È stata prevista un'Iva al 10% per il cibo da asporto. "Iva al 10% (per) le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto" si legge nell'emendamento approvato e inserito nella manovra di fine anno.

Incentivi auto elettrice e veicoli euro 6

Sono state riconfermate le varie agevolazioni concesse per la mobilità sostenibile. È stato dunque previsto un rifinanziamento del fondo (Legge di bilancio 2019) per il 2021 di 420 milioni di euro così ripartiti:

1) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2);

2) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2;

3) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

A questi si aggiunge anche un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Le auto nuove devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Rinvio plastic e sugar tax

Slitta l'entrata in vigore della tassazione sulla plastica e lo zucchero. Per la prima l'avvio è previsto dal 1° luglio 2021, mentre per la sugar tax si passa dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Congedo paternità

Sale da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per la nascita dei figli.

Parità salariale

La Legge di bilancio 2021 inaugura il fondo per la parità salariale tra uomini e donne con una dotazione iniziale di solo 2 milioni di euro a partire dal 2022.

Kit digitalizzazione

Questa misura è destinata alle famiglie con un Isee non superiore ai 20.000 euro annui con almeno un membro iscritto all'università o alla scuola. È concesso un telefonino gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus da usare per le stesse finalità. Per far fronte a questa misura è stato istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per il 2021

Bonus assunzioni giovani e donne

Sono stati introdotti diverse agevolazioni che hanno ad oggetto l'inserimento dei giovani e delle donne all'interno del mondo del lavoro. E dunque per la prima categoria sono previsti 200 milioni per il 2021 e 139 per il 2022. Mentre per le seconde ci sono stanziamenti pari a 37,5 milioni per il 2021 e 88 per il 2022.

Bonus idrico

Nasce il "fondo per il risparmio delle risorse idriche" con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. È dunque istituito un bonus idrico di 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Proroga superbonus 110% casa

Al via la proroga per la detrazione al 110% (superbonus) sugli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.

Bonus Tv 4.0

Sono messi a bilancio 100 milioni di euro per il 2021 con il fine di finanziare il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi che non sono idonei alle tecnologia Dvb-t2

Vaccini, medici e Iva

Capitolo previsto anche per il piano vaccini anti-Covid. Dovranno essere assunti a tempo determinato (9 mesi) 3 mila medici e 12 mila infermieri per somministrare i vaccini. Potranno partecipare alla campagna vaccinale anche gli specializzandi. Inoltre, è stato deciso lo stop dell'Iva sui vaccini e sui test anti-Covid.