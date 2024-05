Verso il rinvio al 2025 della Sugar Tax. Giorgetti: "Sforzo molto faticoso per trovare le coperture"

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi precisando che "il governo è al lavoro per trovare la copertura per poter rinviare nuovamente l'entrata in vigore dell'imposta, che è bene ribadire è stata introdotta dal governo Conte, ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi".

"Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore" della sugar tax "al primo di gennaio del 2025" è la conferma che arriva dal Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: "Credo che alla fine ci arriveremo però credo che non sia questo il tema centrale di politica economica di questo Paese".