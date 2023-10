Ue: aumenta l'allerta terrorismo. In Italia ripristinati i controlli al confine con la Slovenia

"L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione".

Così una nota di Palazzo Chigi che spiega la reintroduzione dei controlli al confine con la Slovenia.

Nella giornata di oggi minacce di presenza di ordigni sono arrivate da diversi aeroporti in Francia dove sono stati evacuati per verifiche e controlli gli scali di Lille, Lion, Beauvais e Tolosa. Allerta anche a Nizza. Evacuata nuovamente anche la reggia di Versailles: è la terza volta in cinque giorni.