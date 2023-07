Ubriaco investe e uccide un 15enne su una bici: arrestato

Drammatico incidente nella serata di lunedì 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese: un furgone ha travolto due ragazzi di 15 anni che stavano attraversando via Kennedy a bordo delle loro biciclette provocando la morte di uno dei due, spirato in ospedale poco dopo il suo arrivo. La compagna che si trovava con lui è invece ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata. L'uomo che si trovava alla guida del messo, fermatosi dopo l'incidente, è risultato positivo all'alcol test e privo della patente di guida. E' stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere milanese San Vittore. La vittima e l'amica stavano attraversando la strada passando sulle strisce pedonali: sono due giovani della zona.