Un giudice a New York: Trump ha frodato, asset gonfiati. Il tycoon nega

Un giudice del tribunale di New York ha stabilito che Donald Trump e i suoi figli adulti sono responsabili di frode, avendo fornito per dieci anni false informazioni finanziarie sulla condizione patrimoniale dei loro asset, gonfiandola fino a 3,6 miliardi di dollari. La frode sarebbe avvenuta ei confronti di banche e società do assicurazione. Il giudice ha ordinato la revoca di alcune delle licenze commerciali di Trump. Il tycoon nega e passa al contrattacco parlando di "una grande compagnia diffamatoria e calunniosa da questa caccia alle streghe politicamente motivata".