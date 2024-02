Trump, contro la Nato e assist a Putin: "Russia attacchi chi non paga"

Donald Trump colpisce la NATO e offre un sostegno a Vladimir Putin, aumentando le tensioni nel contesto internazionale già instabile. Durante un discorso a Conway, Carolina del Sud, l'ex presidente degli Stati Uniti critica i membri della NATO che non rispettano l'impegno del 2% del PIL per la difesa, minacciando di "incoraggiare" la Russia ad attaccare i paesi NATO inadempienti. Questo avviene in un momento di conflitto tra Ucraina e Russia, con gli Stati Uniti bloccati nel finanziare armamenti per Kiev. Il comportamento di Trump costringe la Casa Bianca a reazioni rapide, mentre Biden cerca di gestire la situazione a Gaza. La NATO e il portavoce della Casa Bianca condannano le parole di Trump, sottolineando l'importanza dell'alleanza e la necessità di solidarietà. Putin cerca di rassicurare i paesi baltici, ma le preoccupazioni rimangono alte. In questo contesto, è evidente il rischio per la sicurezza globale e la stabilità economica.