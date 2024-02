Trattori a Sanremo: domani un rappresentante della categoria sul palco dell'Ariston

"Qualora i trattori giungessero, li inviterei a salire sul palco", ha dichiarato Amadeus durante una conferenza stampa in risposta all'appello degli agricoltori e alle speculazioni sulla possibile protesta del settore agricolo durante Sanremo 2024. Fiorello, sorridendo, ha scherzato dicendo: "Sai chi sarà il primo della fila? Al Bano." Amadeus ha precisato che non ci sono stati contatti con gli organizzatori della protesta e ha elogiato la giustezza della causa, sottolineando il diritto al lavoro.

Successivamente, Fiorello ha ritoccato l'argomento, suggerendo l'opportunità di ospitare almeno due rappresentanti agricoli sul palco. Amadeus ha mostrato disponibilità a accoglierli, riconoscendo l'importanza e la gravità della questione.

Il leader del 'Cra Agricoltori traditi', Danilo Calvani, ha annunciato che uno dei loro rappresentanti salirà sul palco durante la serata di apertura di Sanremo 2024. Intende condividere le ragioni della protesta, denunciando la crisi e le politiche anti-agricole contestate dal movimento. Calvani assicura che l'intervento sarà pacifico, sottolineando che sono stati invitati per dare voce a coloro che, come loro, affrontano difficoltà in Italia.