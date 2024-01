Test di medicina, rinviata la sessione di febbraio

Rinviata la prima sessione in calendario nel 2024 del test di accesso a Medicina, originariamente attesa per febbraio. Bisognerà aspettare almeno marzo; di conseguenza, la seconda sessione sarà ad aprile/maggio.

La conferma arriva dal ministero dell’Università che, oltre a stilare un nuovo calendario delle prove, si dice «consapevole delle criticità prodotte dai Tolc». Al punto - come sottolineano fonti Mur - da essere «da tempo impegnato in un percorso di superamento dello strumento e a rivedere, nel complesso, il sistema di accesso a medicina». Già in occasione delle prossime sessioni - aggiungono - «il sistema dei Tolc sarà superato» e, come espressamente richiesto dalla ministra Bernini, il nuovo test si baserà «su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica, archiviando - di fatto - anche il meccanismo di equalizzazione». Dal canto suo, la ministra si dice «disponibile a introdurre nuove forme di accesso a Medicina che superino strutturalmente le problematicità emerse».