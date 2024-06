Tajani sulle nomine europee: "Francia e Germania perdenti, non possono imporre scelte"

"Ieri non ero alla riunione di Bruxelles ma certamente c'è sempre un tentativo di imporre delle scelte da parte di alcune forze che hanno perso le elezioni, di imporre la legge del perdente". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le indiscrezioni secondo cui diversi Paesi sarebbero rimasti molto colpiti dalla volontà di Francia e Germania di isolare Giorgia Meloni. "Non si può cercare di modificare l'esito elettorale e la volontà dei cittadini con operazioni di Palazzo. Bisogna tener conto dell'esito elettorale, serve aprire le porte della maggioranza a Ecr, non ai Verdi".

