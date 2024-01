Tajani a Gerusalemme: “Sosteniamo con forza le azioni del governo israeliano”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tenuto un incontro a Gerusalemme con il presidente israeliano Isaac Herzog, discutendo della situazione internazionale post-guerra a Gaza. Tajani ha espresso sostegno alle azioni del governo israeliano contro le organizzazioni terroristiche e ha sottolineato la necessità di avviare un percorso politico per evitare futuri scontri nella regione, con l'obiettivo di una soluzione a due Stati. Durante l'incontro, sono stati affrontati anche temi come la tutela dei civili palestinesi, la sicurezza dei cristiani a Gaza e in Cisgiordania, e la distanza di sicurezza nel Sud Libano rispetto a Hezbollah. Tajani ha annunciato che discuterà ulteriormente di questi argomenti con la dirigenza israeliana a Gerusalemme. Fonti ufficiali hanno confermato anche un incontro previsto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.