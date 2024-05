Superbonus: consegnato il testo dell'emendamento. Tajani: "Non sottovaluto i conti pubblici"

Il governo ha ricevuto l'emendamento al Decreto Superbonus, il quale prevede la ripartizione della detrazione per le spese legate al Superbonus sostenute nel 2024 in dieci quote annuali di pari importo. Le banche avranno norme specifiche a partire dal 2025, che includono il divieto di compensare i crediti del Superbonus con debiti previdenziali e la rateizzazione dei crediti in sei rate annuali di pari importo per gli istituti finanziari e società del settore bancario o assicurativo. Tajani ha espresso la necessità di chiarire il testo e ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare i conti pubblici, ma anche di proteggere il patrimonio casa.