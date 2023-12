A Trieste il primo caso di suicidio assistito in Italia

Una donna triestina di 55 anni, affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, ha scelto il suicidio assistito e, il 28 novembre, è deceduta a casa sua a Trieste dopo aver assunto volontariamente un farmaco letale. Questo tragico evento, reso noto dall'associazione Luca Coscioni, la identifica come la prima italiana a completare la procedura indicata dalla Consulta con la sentenza Cappato, ricevendo assistenza diretta dal Servizio Sanitario Nazionale. La donna è la terza seguita dall'associazione ad optare per la morte volontaria assistita in Italia e la quinta ad ottenere l'approvazione, risultando essere la prima nella regione Friuli Venezia-Giulia.