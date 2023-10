Sinner, trionfo a Vienna: battuto Medvedev

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Vienna piegando in tre set e 3 ore e 4 minuti di gioco il russo Daniil Mevedev. Sinner si è imposto per 7-6 4-6 6-3 conquistando il successo numero 10 della carriera, il quarto di un 2023 fantastico che lo ha visto salire al numero 4 del ranking mondiale in vista delle ATP Finals di metà novembre a Torino e della fase conclusiva della Coppa Davis a Malaga.