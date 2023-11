Sinner non si ferma più: battuto anche Rune, ora le semifinali

Jannik Sinner entra nelle semifinali delle ATP Finals da primo del suo girone. Nell'ultima giornata del gruppo ha battuto il danese Holger Rune per 6-2 5-7 6-4 in 2 ore e 32 minuti. Qualche minuto di spavento nel corso della partita centrale a causa di un dolore alla schiena accusato da Sinner che, però, pur essendo già qualificato per la semifinale, ha scelto di proseguire e poi si è ripreso.