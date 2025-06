Huawei Watch Fit 4 Pro, il compagno perfetto degli sportivi

L’innovazione tecnologica non si ferma mai. Ancor meno nel mondo degli smartwatch, con dispositivi sempre più sofisticati che cercano di bilanciare funzionalità avanzate, design accattivante e comfort quotidiano. In questo contesto di avanguardia, Huawei ha lanciato il nuovo Watch Fit 4 Pro, un dispositivo che promette di alzare l’asticella nella sua fascia di prezzo, combinando materiali premium con funzionalità all’avanguardia. Ma sarà all’altezza delle aspettative? Scopriamolo.

Design e materiali

La prima impressione che si ha prendendo in mano il Huawei Watch Fit 4 Pro è quella di un dispositivo sorprendentemente leggero, con soli 30,4 grammi di peso e uno spessore di appena 9,3 mm. Tuttavia, la leggerezza non deve trarre in inganno: Huawei ha investito significativamente nella qualità costruttiva, utilizzando materiali che solitamente si trovano in dispositivi di fascia molto più alta.

La struttura interna, infatti, è realizzata in lega di alluminio aerospaziale, mentre i bordi esterni sono in lega di titanio, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza. La vera chicca è però il display protetto da vetro zaffiro, una soluzione che garantisce un’eccellente resistenza ai graffi e agli urti quotidiani. Questa combinazione di materiali premium dà al dispositivo un aspetto elegante e sofisticato, pur mantenendo una certa robustezza che lo rende adatto anche per attività sportive intense, per le quali l’orologio è stato pensato.

Il Watch Fit 4 Pro è disponibile in tre colorazioni – Nero, Verde e Azzurro – ciascuna con cinturini dedicati che ne completano il design. Particolarmente interessante è il cinturino in nylon 3D idrofobico nella versione verde, ideale per attività come ciclismo e golf grazie alla sua capacità di respingere l’acqua e asciugarsi rapidamente.

Display

Il Huawei Watch Fit 4 Pro è dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,82 pollici con una risoluzione ultra-high retina di 347 pixel per pollice, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Il vero punto di forza di questo schermo è però la sua luminosità di picco: con ben 3000 nit, si tratta del display più luminoso mai realizzato da Huawei per uno smartwatch, superando nettamente i 2000 nit del modello base.

Questa caratteristica si rivela fondamentale durante le attività all’aperto, dove la leggibilità sotto la luce diretta del sole è spesso difficile (per usare un eufemismo). Durante la prova cda noi condotta in una sessione di jogging al parco, il display ha mantenuto una visibilità eccellente, permettendo di consultare facilmente statistiche e notifiche.

Salute e benessere

Il sistema Huawei TruSense rappresenta il cuore delle funzionalità di monitoraggio della salute del Watch Fit 4 Pro. Questo sistema integrato permette di effettuare misurazioni del battito cardiaco direttamente dal polso, un’opzione solitamente riservata a dispositivi di fascia più alta. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) è preciso e affidabile, fornendo dati utili per tenere sotto controllo il proprio stato di salute (naturalmente, non deve certo sostituire la visita dal medico!).

Particolarmente interessante è l’analisi avanzata del sonno, che include il rilevamento delle interruzioni respiratorie, potenzialmente indicative di apnea notturna. Questa funzione, unita al monitoraggio delle fasi del sonno (sonno profondo, leggero, REM e veglia), offre un quadro completo della qualità del riposo, superando in completezza le soluzioni offerte da altri concorrenti.

Funzionalità sportive

È nel campo delle funzionalità sportive che il Huawei Watch Fit 4 Pro mostra davvero il suo valore. Il dispositivo supporta un’impressionante gamma di attività, con modalità dedicate che vanno ben oltre il semplice conteggio dei passi o delle calorie.

Gli amanti del trail running apprezzeranno le mappe dei contorni offline e il tracciamento avanzato del terreno, mentre la navigazione con tracciamento del percorso e avvisi di navigazione garantisce di non perdere mai la strada durante le escursioni. Il sistema di posizionamento Huawei Sunflower, sensibilmente migliorato rispetto al modello precedente, assicura una precisione Gps eccezionale anche in ambienti urbani con edifici alti o in zone con segnale debole.

La possibilità di importare percorsi da piattaforme come Komoot e seguire indicazioni turn-by-turn con guida vocale in 14 lingue diverse rappresenta un ulteriore vantaggio per gli sportivi che amano esplorare nuovi territori.

La modalità Golf è particolarmente sofisticata, offrendo accesso a oltre 15.000 mappe di campi da in tutto il mondo, con tracciamento preciso delle distanze dai green e dagli ostacoli, oltre a una modalità “Driving Range” utile a per perfezionare il proprio swing.

Per gli appassionati di immersioni, il Watch Fit 4 Pro supporta profondità fino a 40 metri in modalità freediving, fornendo informazioni in tempo reale, avvisi di sicurezza e persino esercizi di apnea statica.

Software e compatibilità

Il Huawei Watch Fit 4 Pro funziona con HarmonyOS 5.1.0, un sistema operativo fluido e intuitivo sviluppato interamente da Huawei. Il dispositivo, però, è compatibile sia con iOS che con Android, tramite l’app Huawei Health, garantendo così una buona versatilità d’uso indipendentemente dal proprio smartphone. Tuttavia, va detto che alcune funzionalità avanzate come l’assistente vocale sono disponibili solo quando il dispositivo è abbinato a uno smartphone Huawei.

L’interfaccia è ben organizzata, con quadranti personalizzabili e controlli rapidi facilmente accessibili. Le notifiche sono gestite in modo efficiente, con la possibilità di rispondere utilizzando una tastiera, emoji o messaggi predefiniti.

L’app Huawei Health offre un’analisi dettagliata dei dati raccolti, con grafici e statistiche che aiutano a comprendere meglio le proprie abitudini e progressi. È possibile anche scaricare piani di allenamento o seguire corsi di fitness direttamente dall’orologio, rendendo il dispositivo un vero e proprio personal trainer al polso.

Limiti

Nonostante le numerose qualità, il Huawei Watch Fit 4 Pro presenta alcuni limiti da considerare. L’assenza di pagamenti Nfc è una mancanza significativa, soprattutto considerando che molti concorrenti offrono questa funzionalità anche in fasce di prezzo inferiori. I cinturini utilizzano un formato proprietario, limitando la scelta a quelli specificamente progettati per questo modello, anche se sono facilmente sostituibili grazie al sistema di sgancio rapido.

Sono stati anche segnalati possibili falsi tocchi sotto pioggia intensa o in doccia, un problema minore ma da tenere in considerazione per chi utilizza frequentemente il dispositivo in queste condizioni. Nella nostra prova non abbiamo riscontrato problemi di questo tipo.

Prezzo e valore

Il Huawei Watch Fit 4 Pro è proposto a un prezzo consigliato di 279 euro, posizionandosi in una fascia media del mercato. Considerando i materiali premium utilizzati e le numerose funzionalità avanzate, questo prezzo appare giustificato e competitivo rispetto a dispositivi con caratteristiche simili. Al momento del lancio, Huawei offre anche una promozione che include uno sconto di 40 euro e un cinturino in omaggio, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso.

In un’epoca in cui la durata della batteria rimane uno dei principali punti deboli degli smartwatch, il Huawei Watch Fit 4 Pro si distingue positivamente. Con un uso regolare, il dispositivo garantisce fino a 7 giorni di autonomia, che possono estendersi fino a 10 giorni con un utilizzo più leggero.

Nel complesso, il Huawei Watch Fit 4 Pro si conferma come una delle opzioni più interessanti nella sua fascia di prezzo, offrendo un valore superiore rispetto a molti concorrenti più costosi.