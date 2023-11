Sinner si ritira dal torneo di Parigi: polemiche per il calendario

Jannik SInner si è ritirato dal torneo di Parigi Bercy e non affronta l'ottavo di finale contro l'australiano De Minaur. Una scelta causata dal calendario delle partite perché l'altoatesino è stato costretto a chiudere il match precedente alle 2,37 di notte (battuto lo statunitense Mc Donald) e sarebbe dovuto tornare in campo alle 17. Lo stesso Sinner ha spiegato di essere andato a dormire all'alba e che 12 ore non bastavano per preparare un impegno agonistico senza correre rischi di infortuni. Le scelte dell'organizzazione di Parigi Bercy hanno suscitato critiche e polemiche con giocatori (Ruud su tutti) che si sono schierato dalla parte di Sinner. L'azzurro ha dato appuntamento alle ATP Finals di Torino in programma tra una decina di giorni.