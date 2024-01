"E' un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival". Jannik Sinner ha confermato che non sarà presente alla kermesse musicale al via la prossima settimana durante la conferenza stampa a Roma. “Farò il tifo da casa” ha concluso il tennista numero uno in Italia.