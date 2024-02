L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, è stato condannato a un anno di detenzione, 6 mesi con la condizionale, nel caso soprannominato "Bygmalion", relativo al finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012.

La sentenza, in appello, succede quella in prima istanza in cui era stato condannato a un anno senza condizionale.