Salvini a Pontida: "Io e Giorgia, stesso obiettivo. Non ci divideranno"

"Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince": così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento a Pontida in cui ha fatto il punto sulla tenuta del governo allontanando le ipotesi di tensioni tra alleati. Presente Marine Le Pen, leader del Rassemblement National: "È un'alleata ma soprattutto un' amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai cambiato opinione", ha detto Salvini.