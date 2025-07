Europei di calcio femminile: le ragazze dell’Italia senza limiti (con la spinta di Del Piero)

Domani le azzurre di Soncin si giocano la finale contro l’Inghilterra campione d’Europa in carica e Girelli svela come Alex le spinge a superare i propri limiti. Il pericolo numero uno è Alessia Russo, attaccante dell’Arsenal che ha il doppio passaporto

La serenità e il coraggio. La serenità di chi sa di aver raggiunto un grande risultato perchè le ragazze dell’Italia del ct Soncin hanno conquistato dopo 28 anni un posto nelle semifinali del campionato europeo e questo è già un motivo molto valido. E poi il coraggio di chi sa che contro l’Inghilterra campione d’Europa in carica bisognerà andare oltre i propri limiti. Contro le inglesi non vinciamo dal 2012 ma quel gol al novantesimo di Cristiana Girelli ha proiettato l’ambiente azzurro in un’altra dimensione. Il risultato raggiunto è già straordinario, adesso si può provare a fare ancora meglio con la leggerezza e l’incoscienza di chi non conosce i propri limiti.

Girelli e i messaggi di Alex

L’attacco azzurro ruota tutto attorno all’esperienza della capitana Cristiana Girelli, che ha svelato un amico particolare che la sostiene. “Alex Del Piero mi manda incoraggiamenti su Instagram. Ci segue sempre e ci sostiene, sapere che un campione come lui si interessa al nostro movimento ci da una grande carica”. Rispetto dell’avversario ma non paura, l’Inghilterra in questo torneo ha chiuso al secondo posto la fase a gironi e contro la Svezia ha vinto ai rigori dopo essere stata sotto di due gol. Insomma è una squadra forte ma che commette qualche errore soprattutto nell’impostazione dal basso. Ci vorrà un pressing asfissiante e un super lavoro di Cantore e Bonansea sulle fasce, è lì che l’Italia può mettere in difficoltà l’Inghilterra.

Alessia Russo pericolo numero uno

E poi bisognerà fare attenzione a un’italiana che gioca nell’Inghilterra, Alessia Russo. L’attaccante dell’Arsenal ha un papà italiano (Mario) e una mamma inglese (Carol), ovviamente il doppio passaporto. Ma nel 2013 ha deciso di giocare con l’Inghilterra ed è arrivata presto alla Nazionale maggiore. Lei, maglia 23 nell’Inghilterra e nell’Arsenal — un tributo apparentemente al re del basket Michael Jordan —, è forse le massima espressione di questo fenomeno, con ingaggi importanti e contratti pubblicitari che hanno fatto di lei una star. La sua passione per il calcio è cresciuta nel giardino di casa, nel Kent, ma arriva dal nonno siciliano Alfonso, emigrato da Aragona, provincia di Agrigento, negli anni 50. È stato lui a trasmettere ai figli e poi ai nipoti l’amore per il pallone e per la squadra del cuore, il Manchester United, per il quale, tra l’altro, Alessia ha giocato prima di passare all’Arsenal, dal 2020 al 2023. Una villetta di famiglia vicino a Nettuno è spesso meta delle vacanze del clan, che rimane unitissimo. «Mio padre dice che tifa per l’Italia quando giocano gli uomini e l’Inghilterra quando giocano le donne — ha raccontato Alessia —. Viene a ogni partita».