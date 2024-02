Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi

Il generale dell'Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi . E' quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro «Il mondo al contrario»". Nel provvedimento con cui il ministero della Difesa ha sospeso il generale Roberto Vannacci, secondo quanto rende noto il difensore, Giorgio Carta, si «stigmatizzano le circostanze della pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario' che avrebbe asseritamente denotato 'carenza del senso di responsabilità' e determinato una lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata, compromettendo il prestigio e la reputazione dell'Amministrazione di appartenenza e ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare».

Piove sul bagnato direbbe qualcuno. Qualche giorno fa è emerso a suo carico anche un fascicolo d'indagine per diffamazione aperto dopo la querela sporta da Paola Egonu, la campionessa di pallavolo stella della Nazionale azzurra. Al centro della querela ci sono le contestate frasi, contenute nel suo "Il mondo al contrario", sui "tratti somatici" dell'atleta. Il pubblico ministero ha optato per l'archiviazione, decisione impugnata dalla Egonu e adesso si attende la decisione del gup che dovrà decidere se procedere con l'archiviazione o se disporre il giudizio per il generale.