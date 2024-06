Ritrovati due corpi dei ragazzi dispersi nel Natisone

Isoccorritori hanno trovato i corpi di due delle tre ragazze disperse venerdì nel fiume Natisone.

I corpi delle ragazze sono stati individuati lungo le sponde del fiume: uno a 700 metri dal greto e l'altro a circa un chilometro. Le operazioni di recupero sono in corso. I vigili del fuoco e la Protezione civile hanno lavorato per tre giorni consecutivi per localizzare le ragazze, avvistate l'ultima volta nei pressi del ponte Romano. Con l'abbassamento del livello delle acque, i corpi sono affiorati, confermando che la morte è avvenuta probabilmente subito dopo il loro passaggio sotto il ponte. I familiari sono stati prontamente avvisati.

