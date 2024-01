Diverse esplosioni sono state sentite nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, all’inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione (Rimini). Tre persone sono rimaste ferite di cui una in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i Vigili del fuoco. Allertata anche l’Arpa per le analisi dell’aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.