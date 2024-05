Putin attacca Stoltenberg: soffre di demenza

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, possa soffrire di "demenza". "Lo ricordo quando era primo ministro (norvegese) e ancora non soffriva di demenza", ha affermato il capo del Cremlino, citato dalla Tass. Sempre Putin ha affermato che la dirigenza Nato "deve capire con cosa sta giocando". Lo ha detto in riferimento alla proposta del segretario generale Jens Stoltenberg sull'uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi occidentali per colpire la Russia.