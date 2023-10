Pozzallo, la giudice Apostolico non convalida altri quattro trattenimenti

La giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, ha deciso di non convalidare il trattenimento di quattro migranti tunisini nel cpr di Pozzallo. I trattenimenti erano stati disposti dal questore di Ragusa. Si tratta del secondo provvedimento in tal senso della magistrata che è finita nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui era stata filmata mentre, in una manifestazione del 2018, protestava contro la decisione dell'allora ministro dell'interno Salvini di non far sbarcare in porto 150 profughi.