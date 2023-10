Pogba, le controanalisi confermano: positivo al testosterone

Le controanalisi sul campione B del prelievo di urine effettuato da Paul Pogba al termine di Udinese-Juventus, risultato positivo in prima istanza al testosterone, hanno confermato la positività del centrocampista francese. L'esame si è svolto a Roma presso il laboratorio olimpico dell'Acqua Acetosa. La positività era emersa lo scorso 11 settembre. Pogba è stato sospeso in via cautelare dal tribunale nazionale antidoping.