Pnrr, arrivata la quarta rata da 16,5 miliardi

La Commissione europea ha versato all’Italia la quarta rata del Pnrr per 16,5 miliardi di euro. Lo annuncia lo stesso esecutivo comunitario. L’Italia sfonda così quota cento miliardi nei finanziamenti incassati fin qui sui 194,4 a disposizione dal Next Generation Eu. Ma l’attesa è rivolta anche alla richiesta del pagamento della quinta rata da 10,5 miliardi: tutti i 52 obiettivi previsti, aveva annunciato il ministro responsabile Raffaele Fitto, sono stati raggiunti. Ora non resta che aspettare l’esame di Bruxelles.

«Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall’Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata» annuncia una nota di Palazzo Chigi sottolineando che «tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l’attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici».

«Sulla base del Piano così come recentemente modificato dal Consiglio Ue - conclude la nota del Governo -, il Governo Meloni proseguirà nell’opera di piena e tempestiva attuazione del Pnrr, nel quadro della continua e stretta collaborazione con la Commissione europea».

«Grande soddisfazione» è stata espressa dal ministro Fitto. «L’impegno del presidente Meloni e del Governo era di ricevere i fondi entro la fine del 2023 e lo abbiamo rispettato. Questo è il risultato di un grande impegno collettivo e di una costante e costruttiva collaborazione la Commissione europea. Il lavoro sul Pnrr prosegue».