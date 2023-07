Pnrr, accordo sulla terza rata. Slittano solo gli studentati

Trovato l'accordo tra Governo italiano e Commissione Europea sulle modifiche al Pnrr. Cambiamenti che in realtà riguarderanno per il terzo trimestre solo i posti letto negli studentati.

ll target intermedio dei 7.500 posti letto da raggiungere entro la fine del 2022 sparisce, quella quota viene inclusa nei 60mila posti previsti entro la fine del 2026.

Così la terza rata del Pnrr per l'Italia sarà decurtata di 519 milioni di euro, con l'accordo di recuperarli all'interno della quarta rata. È questa, a quanto spiegano fonti di governo, la modifica di cui si è discusso nella Cabina di regia, una soluzione che consentirebbe di sbloccare lo stallo su questa tranche, che l'Italia attende da quasi sette mesi.



"Dopo un'approfondita interlocuzione con la Commissione Europea, oggi il Governo italiano ha presentato nella riunione della Cabina di Regia sul Pnrr una richiesta di modifica in materia di riforma degli alloggi per studenti, al fine di: inserire una nuova milestone nella quarta rata; chiarire le condizioni e gli obiettivi della misura; correggere alcuni errori materiali". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.



"In accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e la quarta rata (per un importo totale di 35 miliardi di euro). La terza rata prevedrà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 sarà incassato per intero", si legge nella nota.