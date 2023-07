Pirateria online, via libera alle nuove norme

Passo avanti importante nella lotta alla pirateria streaming, che significa difesa del valore dei diritti tv della Serie A: il Senato ha approvato all'unanimità il ddl anti-pirateria nel testo trasmesso da Montecitorio. Il provvedimento ha già ottenuto il via libera della Camera il 22 marzo scorso, è quindi approvato in via definitiva. Il disegno di legge contiene misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore.