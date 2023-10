Clamoroso: il Papu Gomez squalificato per due anni per doping

Non c'è pace per il calcio italiano. Il Papu Gomez, appena sbarcato a Monza con un contratto di tre anni, è stato squalificato per due a causa di un controllo antidoping fallito. L'indiscrezione è stata pubblicata dalla testata Relevo, in Spagna. Gomez sarebbe risultato positivo a un test effettuato nel novembre 2022, prima dell'inizio del Mondiale poi regolarmente disputato con la maglia dell'Argentina. A seguire ha conquistato l'Europa League con il Siviglia che, poi, lo ha liberato lasciandolo free agent e in questa situazione si è accordato con il Monza. Ma tutto era viziato da un procedimento per doping rimasto segreto fino alla sentenza. Gomez ha provato a discolparsi sostenendo di aver preso un antibiotico del figlio.