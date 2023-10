Otto membri della Marina indiana condannati a morte in Qatar

Giovedì il Qatar ha annunciato la pena di morte per otto ex membri della Marina indiana, detenuti per sospetto spionaggio legato a Israel. Il Ministero degli Affari Esteri (MEA) ha espresso profondo shock per la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado del Qatar. Questo avviene dopo che lo scorso anno il ministero aveva dichiarato di essere costantemente in contatto con il governo del Qatar in merito alla detenzione del personale.