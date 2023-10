Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le gare di bob finiscono all'estero

Un pezzo dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina nel febbraio 2026 non si disputeranno in Italia ma fuori dai nostri confini. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò intervenendo sul palco della 141° Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. "Solo due giorni fa il Governo ci ha informati che sta valutando l'opzione migliore e più sostenibile, ovvero non realizzare lo Sliding Center (pista sa bob, ndr) e spostare le gare in una sede già esistente e funzionante e di conseguenza Milano Cortina 2026 deve individuare un'altra sede fuori dall'Italia" ha spiegato Malagò, che è anche presidente della Fondazione Milano Cortina. Le gare di bob, skeleton e slittino oltre a quella di para-bob saranno, dunque, lontane dai siti originari della candidatura rispetto a quanto inizialmente previsto dal masterplan.