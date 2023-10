Nobel per la Fisica a Agostini, Krausz e L'Huillier

Il premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier. "I loro esperimenti – è spiegato nella nota di accompagnamento al premio da parte del Comitato Nobel – hanno fornito all’umanità nuovi strumenti per esplorare il mondo degli elettroni all’interno degli atomi e delle molecole. Hanno dimostrato una tecnica per creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere usati per misurare i processi rapidi con cui gli elettroni si muovono”.