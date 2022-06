Mosca: «Gli Usa dando i razzi a Kiev buttano benzina sul fuoco»

Ore 16.30 - Il commento del Cremlino all'annuncio di Biden

"Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l'annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "piu' avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace", ha detto Peskov.