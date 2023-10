È morto Matthew Parry, «Chandler»di Frieds

Lutto nel mondo del cinema e della televisione per l'improvvisa morte di Matthew Perry, l'attore diventato icona di diverse generazioni per aver interpretato Chandler nella famosissima ed amatissima serie tv «Friends». Matthew Perry aveva 54 anni. È stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione; si pensa ad un incidente domestico o ad un malore improvviso. Nella casa infatti non sono state trovate sostanze stupefacenti o medicinali