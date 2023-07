Mondiali nuoto, Ceccon e Quadarella d'argento

Giornata con due medaglie d'argento per la spedizione italiana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. Thomas Ceccon ha conquistato il secondo posto nei 100 metri dorso finendo alle spalle dello statunitense Murphy per soli 5 centesimi di secondo. Ceccon aveva preso l'oro un anno fa nella rassegna di Budapest. Argento anche per Simona Quadarella nei 1500 stile libero femminili dominato dalla favoritissima Katie Ledecky.

Eliminato invece il Settebello, battuto nei quarti di finale dalla Serbia in una sfida decisa ai tiri di rigore.