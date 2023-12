Milano: trovata morta in casa Fiorenza Rancilio

Una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata senza vita nel suo appartamento al nono piano di via Crocefisso (Porta Ludovica), al civico 8, intorno all'ora di pranzo. La signora Rancilio, presidente della fondazione Augusto Rancilio, presentava segni evidenti di pesanti fratture al cranio, suggerendo possibili colpi da un oggetto contundente. Il suo corpo giaceva a terra nel salone.

I primi dettagli indicano che la domestica di Fiorenza Rancilio avrebbe cercato invano di entrare in casa, trovando la porta chiusa dall'interno. Solo dopo aver avvertito gli uffici situati ai primi piani, appartenenti a Palladium Group e Omnium Servizi Immobiliari di proprietà della stessa Rancilio, il figlio avrebbe aperto. G.A. Rancilio, 36 anni, che risiede al piano sotto quello della madre, è stato trovato all'interno. Si è appreso che potrebbe essere stato sotto l'effetto di psicofarmaci, e la sua situazione è attualmente in fase di valutazione. L'uomo è in stato di shock e è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il padre aveva costruito interi quartieri nell'hinterland milanese. Il fratello della donna fu vittima dell'Anonima sequestri