Meloni: "Manovra in dirittura d'arrivo"

Non si è parlato del Mes. Ma, per Giorgia Meloni, “dobbiamo stare alla posizione già espressa dalla maggioranza, che non si può affrontare il tema di uno strumento se non si conosce la cornice di quello strumento”

“Noi stiamo facendo una trattativa sui nuovi vincoli del Patto di stabilità” ha continuato la premier “Se oggi approvassimo un trattato che riporta ai vecchi parametri del Patto di stabilità non faremmo una cosa utile. Indipendentemente da quello che si pensa sullo strumento in sè e sull'accesso dell'Italia, ritengo che non sia utile da parte di nessuno, anche di chiègrande sostenitore dell'accesso dell'Italia al Mes, porre la questione adesso".





Il punto della premier Giorgia Meloni arriva al termine del Vertice Ue. "È una questione che non si può discutere in nessun modo se non sappiamo qual è il quadro. Quando avremo chiaro il quadro, faremo le valutazioni più pertinenti". C'è un dibattito partito da noi su come lavorare meglio su quelle risorse però davvero, credo sia secondario rispetto alla vera trattativa che stiamo facendo, che è sul Patto di stabilità'. Il resto viene intorno”.