Meloni: “L’Italia non sarà il campo profughi dell’UE”

"Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante una cerimonia a New York, in cui ha deposto una corona di fiori al monumento di Cristoforo Colombo. La premier ha sottolineato l'importanza di dichiarare guerra ai trafficanti di esseri umani e ha espresso il suo impegno a far progredire il memorandum con la Tunisia, nonostante i tentativi della sinistra europea di ostacolarlo. Ha anche sottolineato che il memorandum potrebbe essere un modello da seguire anche con altre nazioni del Nordafrica. Rispondendo alle critiche di Morawiecki sul tema dell'immigrazione e asilo, la premier Meloni ha enfatizzato che la priorità è fermare le partenze illegali anziché discutere solo sulla distribuzione delle persone in Europa, sottolineando che il patto di immigrazione e asilo non è la sua principale preoccupazione.