Maltempo, ragazza morta in un campo scout nel bresciano

Tragedia nel bresciano a causa del maltempo che sta colpendo il Nord Italia in questo mese di luglio. Una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto. La vittima si trovava insieme ai compagni in un campo a Cedegolo, nel bresciano. La struttura è stata poi evacuata dai Vigili del Fuoco così come un altro campo in val Dorizzo.

"Voglio portare la totale solidarietà alla famiglia della ragazza" morta per il crollo di un albero in Lombardia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Rtl 102.5 estendendo quindi il sentimento di vicinanza anche "alle popolazioni colpite. Il grande tema - ha aggiunto - è la messa in sicurezza del territorio che richiede grandi risorse che, spesso, non portano consenso immediato perché quando eviti una tragedia non si viene a sapere".