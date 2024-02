Maltempo: allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 11 regioni

In base alle previsioni meteorologiche, per la giornata di sabato 10 febbraio sono state emesse diverse allerte. In particolare, è stata dichiarata l'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, mentre su alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria è stata attivata l'allerta gialla. Tale avviso riguarda inoltre l'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e gran parte della Sardegna.

Le informazioni sono state diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile, il quale prevede precipitazioni diffuse a partire dal tardo pomeriggio di oggi su Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale.