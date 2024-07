L’Emilia-Romagna approva la prima delibera per il referendum sull’Autonomia

L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la prima delibera per richiedere un referendum abrogativo sull'Autonomia differenziata.

La delibera propone l'abrogazione totale dell'Autonomia differenziata. Hanno votato a favore la maggioranza (Pd, Europa Verde, L'Altra Emilia-Romagna e Iv) e il M5s, mentre il centrodestra ha votato contro. I voti favorevoli sono stati 28, quelli contrari 13. L'approvazione è arrivata poco dopo le 8 del mattino, al termine di una maratona notturna. Ora è in corso l'iter per la seconda delibera, che riguarda la richiesta di un referendum per l'abrogazione parziale.