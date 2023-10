Lega: proposta legge per la creazione di un "Piano antiterrorismo" nelle scuole

Una proposta di legge per migliorare la sicurezza nelle scuole in caso di attacchi terroristici è stata presentata da Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. La minaccia del terrorismo persiste, con i luoghi culturali come obiettivi principali. La Lega riconosce la necessità di proteggere tali istituzioni in anticipo e ha avanzato una proposta legislativa che collega la sicurezza alla scuola.

La consigliera del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e vicesegretario della Lega umbra, Valeria Alessandrini, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa. La proposta, sviluppata in collaborazione con Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, mira a potenziare la sicurezza all'interno delle scuole, preparando il personale scolastico a rispondere in modo adeguato in caso di attacco. Inoltre, si propone di istruire gli studenti attraverso esercitazioni annuali simulate per la gestione di situazioni di emergenza.

La Lega promuove anche la collaborazione tra istituti scolastici, le Forze armate e le Forze di polizia per garantire una maggiore sicurezza nelle scuole in risposta alla minaccia del terrorismo.