Laura honoris causa a Liliana Segre: "Per me il Giorno della memoria Ã¨ 365 giorni l'anno"

Oggi, l'Università Statale di Milano ha conferito a Liliana Segre il titolo di laurea honoris causa in Scienze storiche, riconoscendola per il suo rigoroso e obiettivo racconto dell'indicibile. La decisione è stata motivata da tale qualità, come indicato nella pergamena consegnata alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento, in occasione del Giorno della Memoria. La presenza del ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, alla cerimonia è stata sottolineata come un "grande atto di civiltà", evidenziando la scelta dell'ateneo milanese come un riconoscimento significativo della figura di Liliana Segre come portatrice della torcia della capacità dell'università di essere un luogo universale, dove ogni argomento può essere apertamente discusso.