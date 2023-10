Lara Comi: quattro anni e due mesi di carcere per l’europarlamentare di Forza Italia

Il Tribunale di Milano ha emesso una condanna di quattro anni e due mesi per Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia, nell'ambito dell'indagine denominata "Mensa dei poveri". Questa indagine coinvolge politici e imprenditori accusati di corruzione. Durante l'indagine, sono stati assolti Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Milano, e Fabio Altitonante, ex consigliere regionale lombardo, perché il reato non sussiste.