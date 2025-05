Kimi Antonelli, chi è il bolognese che a 18 anni stupisce la Formula 1

Sotto il sole della Florida si accende la stella di Kimi Antonelli. Un italiano davanti a tutti in Formula 1, un ragazzo di Bologna di soli 18 anni a cui la Mercedes ha dato la pesante eredità di Lewis Hamilton.

A Miami il ragazzo ha fatto il giro più veloce delle prove della Sprint e partirà davanti a tutti. Proprio Lewis Hamilton, il suo predecessore, gli ha fatto i complimenti: «Incredibile giro, felice per voi».

A diciotto anni, e al suo sesto weekend di gara in Formula 1, Antonelli ha lasciato il suo primo segno. Il percorso che ha davanti è ancora lungo, non mancheranno giorni difficili e periodi intensi, è tutto messo in conto. Ma Kimi ci teneva molto a lanciare un segnale, perché chi ambisce a fare la differenza di solito non impiega molto a finire sotto i riflettori, smentendo tutti i trattati scientifici sulla crescita del pilota perfetto.

Se si fosse trattato di una normale qualifica, Antonelli avrebbe battuto il record del più giovane poleman nella storia della Formula 1 (ancora nelle mani di Sebastian Vettel) e lo avrebbe fatto di ben due anni e mezzo.

L’impressione è che Kimi avrà presto l’occasione per mettere nero su bianco quanto ha già ottenuto in pista a Miami. Nel suo nome c’era già la sua storia.

Già perché il padre Marco Antonelli, ex pilota e fondatore della Antonelli Motorsport, lo ha chiamato Kimi in onore dell’ex campione del mondo di Formula 1 Raikkonen, che conquistò il titolo iridato alla guida della Ferrari nel 2007, ultimo Mondiale vinto dalla Ferrari. Il piccolo Kimi ha iniziato presto, a soli 7 anni è salito su un kart ed ha subito dominato le gare delle categorie europee.

A soli 13 anni, nel 2019, è entrato nel programma giovani piloti Mercedes, in pochi anni ha bruciato le tappe: titoli nei kart, successi nelle formule minori e una crescita costante sotto l’occhio vigile di Toto Wolff e del management Mercedes.

L’esplosione mediatica non lo ha cambiato: la musica rock e i videogame sono la sua passione soprattutto simulazioni di guida. Nell’ambiente dei motori ha trovato anche l’amore: dal 2023 è legato a Eliska Babbickova, giovane pilota di kart della Repubblica Ceca.

A dispetto dell’età, Kimi ha dimostrato di possedere anche le doti psicologiche che fanno la differenza: concentrazione, freddezza nei momenti decisivi e un’umiltà che gli permette di crescere costantemente.

Caratteristiche da campione predestinato, ma emozioni da adolescente: dopo la pole di Miami la prima telefonata è stata per la mamma. Chi c’è di meglio per trasmettere la felicità di un momento così bello?