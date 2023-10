La Ue ha versato la terza rata del Pnrr

L'Italia ha ricevuto dalla Ue la terza rata nell'ambito del Pnrr da 18,5 miliardi di euro. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts nel corso del briefing quotidiano con la stampa. E' "un passo importante nell'attuazione del piano italiano poiché il terzo pagamento comprende riforme e investimenti di ampia portata e di trasformazione", ha sottolineato.

Le riforme attuate dall'Italia nell'ambito del Pnrr per ricevere il pagamento della terza rata del Recovery "riguardano settori quali la giustizia, l'istruzione e la gestione dell'acqua - ha ricordato il portavoce - Il pagamento comprende investimenti in energie rinnovabili, politiche sociali e digitalizzazione". Tra i passi importanti ha ricordato Nuyts rientrano circa tremila chilometri di hardware e software per segnalamento ferroviario basati. "Ciò consentirà una maggiore capacità di traffico sull'Alta Velocità e su altre linee ferroviarie e consentirà ai treni merci provenienti da altri Stati membri dell'Ue di circolare in Italia".

In totale fino ad ora il nostro paese ha incassato 85,4 miliardi sul totale di 191