Ore 7.10 - Si tratta di una nave appoggio che navigava davanti all'isola dei Serpenti

La Russia avrebbe perso la 14^ nave dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo afferma un'emittente tv di Kiev, Canale 24, secondo cui nella notte mentre navigava nei pressi della ormai famosa Isola dei Serpenti, un incendio le cui cause sono sconosciute è scoppiato all'interno di una nave appoggio della Marina Russa che non è poi riuscita a far ritorno alla base di Sebastopoli.