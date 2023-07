Kevin Spacey è innocente. L'attore è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale

Dopo tre settimane di testimonianze l'attore Kevin Spacey è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale a Londra. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha emesso verdetti di non colpevolezza per nove capi di accusa inerenti a reati sessuali che l'attore avrebbe perpetrato ai danni di quattro uomini tra il 2001 e il 2013. Il 64enne premio Oscar aveva negato le accuse e in precedenza aveva definito il caso contro di lui "debole e basato" su "teorie folli". Kevin Spacey dopo essere stato dichiarato non colpevole delle accuse di molestie è scoppiato a piangere al Southwark Crown Court di Londra, dove si è svolto il processo. Il verdetto arriva nel giorno del suo compleanno.