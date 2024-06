Jasmine Paolini sconfitta in finale al Roland Garros

Il sogno di Jasmine Paolini si schianta contra la realtà delle cose, contro il tennis di Ilga Swiatek, la numero 1 al mondo non a caso che ha dominato la finale del Roland Garros in meno di un'ora con il punteggio di 6-2, 6-1.

L'italiana non è mai stata in partita, a parte proprio nei primi tre game. A quel punto la polacca ha cominciato a macinare il suo tennis troppo potente, preciso e regolare per l'azzurra che esce comunque a testa altissima.

Paolini si porta a casa un assegno da 1 mln e 200 mila euro e domani si gioca la finale del doppio in coppia con l'altra azzurra, Sara Errani